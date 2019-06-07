Бюджет "Балтики" на сезон-2019/20 составит 300 млн рублей
Председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков прокомментировал слова бывшего президента РФС Виталия Мутко о том, что у калининградского клуба нет экономики.
"Нужно понимать, что имел в виду Виталий Леонтьевич. Если он подразумевал, что у "Балтики" отсутствует финансирование, то это не так. Мы погасили все свои долги по футболистам и прошли лицензирование РФС на следующий сезон. Это означает, что у РФС к нам претензий нет. Более того, последние полгода мы занимаемся оптимизацией затрат, чтобы долгосрочно жить, исходя из наших возможностей. Превышение амбиций клуба над его финансовыми возможностями, на мой взгляд, является одной из больший проблем.
На РПЛ у нас бюджета нет — это факт, но первична спортивная готовность команды. Как вы знаете, в прошлом году мы собирали команду под РПЛ, а закончилось все так, как закончилось. Сейчас важно создать молодой и крепкий костяк без заоблачных зарплат, и на основе этого костяка создавать базу для выхода в РПЛ. Мы приняли решение продлить соглашение с Евгением Калешиным, несмотря на результаты, потому что это тренер, который сможет сформировать команду со своим стилем игры. Думаю, финансовые средства — это производное от наличия спортивного потенциала.
Бюджет на новый сезон был сокращен на 30% и составит 300 млн. Это хороший результат. Понятно, что по 3 млн мы платим за каждую игру на новом стадионе и наш бюджет на 50 млн больше, чем у некоторых других клубов. Но у нас есть поддержка, в том числе от титульного спонсора «Калининградского янтарного комбината», участника корпорации "Ростех", и областного бюджета. Смена стадиона не обсуждается. Мы будем играть на новом стадионе, в бюджете эта статья расходов предусмотрена.
В прошлом году мы поставили цель выйти в РПЛ и вот как все закончилось. Больше не озвучиваем спортивных целей, но если по итогу первой части сезона мы окажемся на четвертом месте, никто не будет ставить задачу не попасть в РПЛ.
Расширение РПЛ до 18 команд? Мы будем готовы выступать в РПЛ, когда у нас будут соответствующие спортивные возможности и будет команда, способная выступать на уровне РПЛ. В футболе не все решается деньгами. У нас есть разный опыт, поэтому мы считаем, что без работоспособного коллектива в РПЛ делать нечего даже с большим бюджетом", - передает его слова Sport24.
"Нужно понимать, что имел в виду Виталий Леонтьевич. Если он подразумевал, что у "Балтики" отсутствует финансирование, то это не так. Мы погасили все свои долги по футболистам и прошли лицензирование РФС на следующий сезон. Это означает, что у РФС к нам претензий нет. Более того, последние полгода мы занимаемся оптимизацией затрат, чтобы долгосрочно жить, исходя из наших возможностей. Превышение амбиций клуба над его финансовыми возможностями, на мой взгляд, является одной из больший проблем.
На РПЛ у нас бюджета нет — это факт, но первична спортивная готовность команды. Как вы знаете, в прошлом году мы собирали команду под РПЛ, а закончилось все так, как закончилось. Сейчас важно создать молодой и крепкий костяк без заоблачных зарплат, и на основе этого костяка создавать базу для выхода в РПЛ. Мы приняли решение продлить соглашение с Евгением Калешиным, несмотря на результаты, потому что это тренер, который сможет сформировать команду со своим стилем игры. Думаю, финансовые средства — это производное от наличия спортивного потенциала.
Бюджет на новый сезон был сокращен на 30% и составит 300 млн. Это хороший результат. Понятно, что по 3 млн мы платим за каждую игру на новом стадионе и наш бюджет на 50 млн больше, чем у некоторых других клубов. Но у нас есть поддержка, в том числе от титульного спонсора «Калининградского янтарного комбината», участника корпорации "Ростех", и областного бюджета. Смена стадиона не обсуждается. Мы будем играть на новом стадионе, в бюджете эта статья расходов предусмотрена.
В прошлом году мы поставили цель выйти в РПЛ и вот как все закончилось. Больше не озвучиваем спортивных целей, но если по итогу первой части сезона мы окажемся на четвертом месте, никто не будет ставить задачу не попасть в РПЛ.
Расширение РПЛ до 18 команд? Мы будем готовы выступать в РПЛ, когда у нас будут соответствующие спортивные возможности и будет команда, способная выступать на уровне РПЛ. В футболе не все решается деньгами. У нас есть разный опыт, поэтому мы считаем, что без работоспособного коллектива в РПЛ делать нечего даже с большим бюджетом", - передает его слова Sport24.