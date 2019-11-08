Матч 23-го тура ФНЛ "Торпедо" - "Нижний Новгород", который должен был пройти на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, перенесен. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Встреча пройдет на стадионе "Открытие Арена".
"Уважаемые болельщики! С сожалением вынуждены Вам сообщить, что ситуация с проведением домашних матчей команды на стадионе "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова не изменилась: полиция по-прежнему отказывает клубу в согласовании Инструкции по обеспечению безопасности. Как и в случае с хабаровским СКА, мы не сможем принять "Нижний Новгород" на родной арене. Встреча перенесена на стадион "Открытие Арена" (Волоколамское шоссе, д. 69).
Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в заявлении "Торпедо".
Матч "Торпедо" - "Нижний Новгород" состоится 13 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
"Торпедо" и "Нижний Новгород" сыграют на "Открытие Арене"
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