"Чайка" назначила Адиева главным тренером

Магомед Адиев стал новым главным тренером "Чайки". Клуб из села Песчанокопского заключил с 42-летним специалистом контракт на полтора года.

?Магомед Адиев — главный тренер ФК «Чайка» ?



Сегодня футбольный клуб «Чайка» подписал контракт с известным в российском футболе специалистом Магомедом Адиевым. Соглашение рассчитано на полтора года.#фкчайка #занамивсяобласть #будьснами pic.twitter.com/KVXPBW12oG — ФК «Чайка» (@chaykafc) November 14, 2019

В начале октября 2019 года Магомед Адиев был назначен помощником главного тренера "Ахмата" Игоря Шалимова, но проработал в клубе из Грозного всего 10 дней, после чего ушел в отставку."Чайка" выступает в ФНЛ, где занимает 11-е место с 30 очками в активе.