"Газпром" выделил на поддержку "Томи" 660 миллионов рублей

"Томь" получила от "Газпрома" 660 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Фото: ФК "Томь"

Губернатор томской области Сергей Жвачкин достиг договоренности с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером о транше на 660 миллионов рублей на поддержку "Томи".



Отмечается, что деньги пойдут на закрытие долгов в клубе, которые остались после вылета "Томи" из Премьер-лиги. По данным источника, cумма долгов составляет порядка 400 млн рублей.



"Томь" в нынешнем сезоне первенства ФНЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 25 матчах.