Губернатор томской области Сергей Жвачкин достиг договоренности с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером о транше на 660 миллионов рублей на поддержку "Томи".
Отмечается, что деньги пойдут на закрытие долгов в клубе, которые остались после вылета "Томи" из Премьер-лиги. По данным источника, cумма долгов составляет порядка 400 млн рублей.
"Томь" в нынешнем сезоне первенства ФНЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 25 матчах.
"Газпром" выделил на поддержку "Томи" 660 миллионов рублей
"Томь" получила от "Газпрома" 660 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Фото: ФК "Томь"
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