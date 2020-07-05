Гендиректор ФК "Знамя Труда" рассказал, почему игрок клуба выжил после удара молнии

Генеральный директор клуба ПФЛ "Знамя Труда" Игорь Майоров рассказал, как вратарю команды Ивану Заборовскому удалось выжить после попадания в него молнии.
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Игорь Майоров: «Все сработали быстро, очень профессионально, скорая приехала через восемь минут. Скорее всего, у него была остановка дыхания, ему оказали первую медицинскую помощь, может, благодаря этому ребенок и жив остался, — сказал гендиректор клуба. — Вчера вечером мы переправили его из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы. ЭКГ ему сделали, сердце нормальное, завтра врачи его посмотрят». ? По словам Майорова, грозы во время тренировки не было. «Было чистое небо, хоть и пасмурное, ни дождя, ни ветра. Если бы была гроза, то мы бы не тренировались — тренер бы увел игроков в спортзал», — отметил гендиректор. ? #знамятруда #ореховозуево

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Ранее сообщалось, что после несчастного случая юноша попал в реанимацию.

В завершенном досрочно сезоне ПФЛ "Знамя Труда" заняло 11 место.


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Теги: ПФЛ
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