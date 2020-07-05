Гендиректор ФК "Знамя Труда" рассказал, почему игрок клуба выжил после удара молнии

Генеральный директор клуба ПФЛ "Знамя Труда" Игорь Майоров рассказал, как вратарю команды Ивану Заборовскому удалось выжить после попадания в него молнии.