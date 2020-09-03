"Велес" заключил контракт с экс-форвардом "Нижнего Новгорода"

О подробностях контракта 21-летнего игрока не сообщается.
?Саид Алиев будет выступать за «Велес»— ФК «Велес» (@fcveles) September 3, 2020
?Саид Алиев (21 год, 185 см) - центральный нападающий, который до перехода в «Велес» выступал за «Нижний Новгород, а до этого провел отличные полгода в составе «Луч Энергии» (26 матчей 8 голов и 2 результативные передачи)
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В текущем сезоне Алиев провел 3 игры за "Нижний Новгород" в первенстве ФНЛ. Футболист появлялся на поле со скамейки запасных.