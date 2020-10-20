Руководитель пресс-службы "Олимпа-Долгопрудного" Камила Михалева-Искакова рассказала о состоянии сына главного тренера сборной России Станислава Черчесова - Станислава Черчесова-младшего.
- Стасу была сделана операция на челюсти, исправляли смещение. На данный момент он в палате интенсивной терапии, это нормально. Подробностей по состоянию пока нет, поскольку к нему пускают только родственников. Ближе к вечеру наш врач навестит Стаса и выяснит, как он себя чувствует. Предварительно, через четыре недели он сможет приступить к индивидуальным тренировкам, начать какие-то действия. По словам врачей, все прошло штатно, никаких критических ситуаций не возникло, - передает слова Михалевой-Искаковой Sport24.
Голкипер подмосковного "Олимпа-Долгопрудного" Станислав Черчесов-младший получил тяжелую травму во встрече 12 тура группы 2 ПФЛ (Запад) с московской "Родиной". У сына главного тренера национальной сборной были диагностированы перелом нижней челюсти со смещением и черепно-мозговая травма с сотрясением мозга.
26-летний вратарь в этом сезоне дважды защищал ворота "Олимпа-Долгопрудного" в розыгрыше Кубка России - в двух матчах он пропустил 3 гола и выиграл одну послематчевую серию пенальти. Во встрече против "Родины" (2:1) Черчесов-младший отыграл 26 минут и голов не пропустил.
Черчесов-младший перенес операцию на челюсти, критических ситуаций не возникло
Станислав Черчесов-младший был прооперирован после тяжелой травмы, операция прошла в штатном режиме.
Фото: ФК "Олимп-Долгопрудный"
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