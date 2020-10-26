"Этот вопрос остается открытым, каких-то конкретных заявлений со стороны руководства нет. Это решит совет директоров", - сказал Фролов.
Напомним, что после матча 17-го тура ФНЛ Побегалов объявил о своей отставке. В этом поединке "Шинник" на своем поле проиграл "Текстильщику" со счетом 0:3.
В текущем сезоне РПЛ команда Побегалова занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков.
Источник: РИА Новости
Руководство "Шинника": вопрос о будущем Побегалова остается открытым
Заместитель генерального директора "Шинника" Валерий Фролов прокомментировал ситуацию по главному тренеру команды Александру Побегалову.
Фото: ФК "Шинник"
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