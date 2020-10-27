"Енисей" назвал имя нового главного тренера

Пресс-служба "Енисея" объявила имя нового главного тренера, им стал Александр Алферов.

Фото: ФК "Енисей"

Специалист подписал с клубом контракт. Алферов является воспитанником бурятского футбола, но лучшие годы провёл в Красноярске. Так, он с 2001 по 2013 годы был главным тренером и ассистентом клуба "Металлург-Енисей".



Под его руководством команда выиграла зону "Восток" в 2010 году, после чего дебютировала в ФНЛ.



Далее он работал в "Байкале", "Луче-Энергии". В июне 2020 года специалист стал старшим тренером "Енисея".