Геркус объявил о решении участвовать в выборах главы ФНЛ

Бывший генеральный директор " Локомотива " Илья Геркус примет участие в выборах нового руководителя Футбольной Национальной Лиги.

Фото: РИА Новости

"Друзья! Клубам ФНЛ предстоит выбрать нового руководителя. И я принял решение участвовать в этих выборах.



Общаясь с клубами, знаю их желание сделать Лигу сильнее. Уверен, что потенциал ФНЛ - имиджевый, маркетинговый, коммерческий, спортивный - сильно недооценен. Я намерен заручиться поддержкой клубов, пойти на выборы президента Футбольной Национальной Лиги и выиграть их.



С чем я иду на выборы? Главное - понимание, как сделать ФНЛ сильнее и привлекательнее. Объединить такие разные клубы в одну команду и сделать Лигу действительно Лучшей Лигой Мира.



С таким видением будущего я начинаю эту избирательную кампанию", - написал Геркус в своем телеграм-канале.