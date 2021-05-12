- Ситуация нетривиальная. Если бюро Исполкома приняло одно дополнительное решение, что третье место может быть равносильно второму, то может принять и другое дополнительное, допустив в переходные игры команды или команду, финишировавшие за пределами четверки в ФНЛ. Это было бы неплохо. Согласитесь, иначе странно: одно место поднимаем, другое - нет, - передает слова Маслова Matchtv.ru.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз удовлетворил апелляции на невыдачу лицензий РПЛ, поданные "Крыльями Советов", "Балтикой" и "Торпедо" - эти клубы имеют возможность сыграть в Российской премьер-лиге при попадании в нее по спортивному принципу, чего пока добились только "Крылья Советов", ставшие победителями турнира. "Оренбургу" и "Алании" было повторно отказано в выдаче лицензии. В связи с тем, что недопущенный в РПЛ "Оренбург" займет в итоговой таблице ФНЛ второе место, бюро Исполкома РФС приняло решение допустить напрямую в РПЛ занявший третью строчку и имеющий лицензию "Нижний Новгород". "Алания" занимает четвертое место в зоне стыковых матчей, на которое перед последним туром также претендуют "Балтика" и "Торпедо", при этом в регламенте не заложена возможность участия в стыковых матчах команд, не попавших в топ-4.
Президент "Торпедо" Маслов: если третье место ФНЛ подняли в РПЛ, то и не вошедших в топ-4 можно допустить в "стыки"
Президент "Торпедо" Денис Маслов дал комментарий по ситуации с обменом клубами между ФНЛ и РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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