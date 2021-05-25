"В преддверии сезона РФС запросил от клубов информацию и предложения в регламент и другие документы, которые регулируют. Ряд клубов вышел с инициативой, что нужно объединить ПФЛ и ФНЛ. Я оглашал такое предложение перед выборами. Объединение поможет лучше проводить соревнования и раскрывать потенциал команд.
Принято решение об обращении к совету ПФЛ для объединения наших организаций. Рассчитываем, что завтра ПФЛ рассмотрит этот вопрос на повестке дня. Надеемся на положительное решение. Никаких изменений в спортивной составляющей не будет. ФНЛ разыграет в 20 команд и два круга. Что касается команд ПФЛ, мы ждем завершения сезона. Завтра будет апелляционный комитет РФС, после этого мы сможем сформировать состав участников и поделить их на группы", - заявил Алаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что Профессиональная футбольная лига прекратит свое существование. Клубы лиги получили соответствующие распоряжения. Сообщается, что со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги. В ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, во втором - клубы из Профессиональной футбольной лиги. Второй дивизион будет состоять из четырех групп - сейчас по такому формату проводится сезон в ПФЛ.
В первой группе текущего сезона Профессиональной футбольной лиги лидером является "Кубань-Холдинг", во второй - "Олимп-Долгопрудный", в третьей - "Металлург" из Липецка, в четвертой - "КАМАЗ".
Напомним, по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги в Российскую Премьер-лигу вышли "Крылья Советов" и "Нижний Новгород". Стыковые матчи были отменены. Места в зоне вылета заняли "Акрон", "Томь", брянское "Динамо", "Иртыш", "Чертаново" и "Шинник".
Источник: Чемпионат
Алаев подтвердил возможное слияние ФНЛ и ПФЛ
Президент ФНЛ Александр Алаев подтвердил информацию о возможном объединении турнира с Профессиональной футбольной лигой.
Фото: ТАСС
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