По ее итогам калининградский клуб сыграет с московским "Динамо". Игра для "Балтики" будет домашней. Матчи 1/4 финала Кубка запланированы на 19-21 апреля.
"Предчувствий перед жеребьевкой не было, а сыграть хотелось с командой Премьер-лиги. Хорошо, что "Динамо". Отлично, что играем дома при поддержке своих болельщиков. Я думаю и надеюсь, что в Калининграде соберется полный стадион. Полагаю, что мы можем с любой командой играть на равных", - сказал Латышонок.
Калининградская "Балтика" со счетом 3:0 у себя дома разгромила "Чайку" в матче 1/8 финала Кубка России. Евгений Латышонок попал в символическую сборную первой стадии плей-офф Кубка.
Свой следующий матч "Балтика" проведет 8 марта. В гостях подопечные Игнашевича сыграют против "Краснодара-2". Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 18:00 мск. В таблице Футбольной национальной лиги "Балтика" занимает 7-е место, имея в своем активе 38 очков.
Источник: Матч ТВa
"Хорошо, что играем с клубом РПЛ. Отлично, что дома!" Вратарь "Балтики" Латышонок - о жеребьевке Кубка России
Голкипер "Балтики" Евгений Латышонок остался доволен жеребьевкой 1/4 финала Кубка России.
Фото: инстаграм Евгения Латышонка