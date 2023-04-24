Как утверждает источник, этими клубами стали "Севастополь", симферопольская "Таврия", ялтинский "Рубин" и керченский "Океан". Они будут допущены к выступлению во Второй лиге и добавлены к участникам первой группы зоны "Юг".
ФНЛ разослала в четыре клуба пакет документов, необходимый для прохождения паспортизации. Лицензирование запланировано на конец мая. Вторая лига является третьим по значимости дивизионом российских соревнований по футболу.
Аттестация клубов Крыма в ФНЛ пройдет с 17 по 23 мая, решение будет принято примерно 24 мая.
В настоящее время отечественные клубы и национальная сборная забанены от выступления в официальных международных турнирах. Соревнования по футболу в Крыму организует Крымский футбольный союз. Данная организация имеет особый статус в УЕФА.
Источник: "РБ Спорт"
ФНЛ уведомила четыре клуба Крыма о принятии во Вторую лигу при прохождении лицензирования РФС
Четыре крымских клуба получили уведомления от ФНЛ о том, что они будут приняты в лигу в третий российский дивизион в случае прохождения лицензирования.
Фото: Крымский футбольный союз