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ФНЛ уведомила четыре клуба Крыма о принятии во Вторую лигу при прохождении лицензирования РФС

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Четыре крымских клуба получили уведомления от ФНЛ о том, что они будут приняты в лигу в третий российский дивизион в случае прохождения лицензирования.
Фото: Крымский футбольный союз
Как утверждает источник, этими клубами стали "Севастополь", симферопольская "Таврия", ялтинский "Рубин" и керченский "Океан". Они будут допущены к выступлению во Второй лиге и добавлены к участникам первой группы зоны "Юг".

ФНЛ разослала в четыре клуба пакет документов, необходимый для прохождения паспортизации. Лицензирование запланировано на конец мая. Вторая лига является третьим по значимости дивизионом российских соревнований по футболу.

Аттестация клубов Крыма в ФНЛ пройдет с 17 по 23 мая, решение будет принято примерно 24 мая.

В настоящее время отечественные клубы и национальная сборная забанены от выступления в официальных международных турнирах. Соревнования по футболу в Крыму организует Крымский футбольный союз. Данная организация имеет особый статус в УЕФА.

Источник: "РБ Спорт"


ФНЛ
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