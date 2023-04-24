ФНЛ уведомила четыре клуба Крыма о принятии во Вторую лигу при прохождении лицензирования РФС

Четыре крымских клуба получили уведомления от ФНЛ о том, что они будут приняты в лигу в третий российский дивизион в случае прохождения лицензирования.

Фото: Крымский футбольный союз





ФНЛ разослала в четыре клуба пакет документов, необходимый для прохождения паспортизации. Лицензирование запланировано на конец мая. Вторая лига является третьим по значимости дивизионом российских соревнований по футболу.



Аттестация клубов Крыма в ФНЛ пройдет с 17 по 23 мая, решение будет принято примерно 24 мая.



В настоящее время отечественные клубы и национальная сборная забанены от выступления в официальных международных турнирах. Соревнования по футболу в Крыму организует Крымский футбольный союз. Данная организация имеет особый статус в УЕФА.



Источник: Как утверждает источник, этими клубами стали "Севастополь", симферопольская "Таврия", ялтинский " Рубин " и керченский "Океан". Они будут допущены к выступлению во Второй лиге и добавлены к участникам первой группы зоны "Юг".ФНЛ разослала в четыре клуба пакет документов, необходимый для прохождения паспортизации. Лицензирование запланировано на конец мая. Вторая лига является третьим по значимости дивизионом российских соревнований по футболу.Аттестация клубов Крыма в ФНЛ пройдет с 17 по 23 мая, решение будет принято примерно 24 мая.В настоящее время отечественные клубы и национальная сборная забанены от выступления в официальных международных турнирах. Соревнования по футболу в Крыму организует Крымский футбольный союз. Данная организация имеет особый статус в УЕФА.Источник: "РБ Спорт"