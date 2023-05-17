Лицензия РФС-1, которая дает право выступать в Российской премьер-лиге, будет получена четырьмя клубами Первой лиги из числа претендентов на стыковые матчи за выход в РПЛ, сообщают СМИ.
По данным источника, с высокой вероятностью лицензию оформят московская "Родина", красноярский "Енисей", астраханский "Волгарь" и тульский "Арсенал", в то время как владикавказская "Алания" и махачкалинское "Динамо" лицензию РФС-1 не получат.
Напомним, что лицензия РФС-1 необходима для участия в стыковых матчах за выход в РПЛ. В случае, если клуб, занявший третье или четвертое место, не будет допущен к стыковым матчам, право на участие в них по регламенту может перейти к команде, занявшей пятое или шестое место.
За 3 тура до финиша розыгрыша Первой лиги прямые путевки в РПЛ гарантировали себе "Балтика" (64 очка) и "Рубин" (62 очка). Третье место занимает "Алания" (55 очков), четвертое - "Енисей" (49 очков), пятое - "Динамо" Махачкала (46 очков), шестое - "Родина" (45 очков). Шансы попасть по итогам чемпионата в топ-6 имеют также "Волгарь" (44), "Арсенал" (41), "КАМАЗ" (41), "Шинник" (40), "Нефтехимик" (40), "Акрон" (39) и "СКА-Хабаровск" (38).
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": лицензию для РПЛ получат 4 клуба Первой лиги из 6 претендентов на стыковые матчи
Источник опубликовал названия клубов Первой лиги, которые с высокой вероятностью получат лицензию РФС-1, необходимую для выступления в РПЛ.
Фото: region15.ru