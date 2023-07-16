- Эмоции потрясающие. Во-первых, мы благодарны клубу "Биолог-Новокубанск" за теплый прием и встречу нашей команды. Соперниками мы были только на поле, а за его пределами приобрели друзей из Футбольной национальной лиги. Очень душевный и уютный стадион, атмосфера на матче футбольная, в том числе благодаря и нескольким десяткам наших болельщиков, которые проделали путь в 700 с лишним километров из Ялты. По игре считаю, что обе команды показали зрелищный и атакующий футбол, ничья закономерна, хотя по тому, как складывался матч, мы могли и выиграть. Но это футбол, мы рады первым очкам, тем более на выезде! - передает слова Шапошникова ТАСС.
Ялтинский "Рубин" в своем стартовом матче подгруппы 1 группы 1 дивизиона Б Второй лиги сыграл вничью на выезде с клубом "Биолог-Новокубанск" (1:1). Это набранное очко стало первым для крымских клубов, набранном в российском профессиональном турнире под эгидой Футбольной национальной лиги и Российского футбольного союза. Также сегодня набрал очки и другой крымский клуб - "Севастополь", который играл позже "Рубина" и одержал на своем поле волевую победу над ростовским СКА.
Ранее "Севастополь" и "Рубин" (Ялта) стали единственными клубами с Крымского полуострова, успешно прошедшими аттестацию ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги. Также стало известно, что "Рубин" и "Севастополь" отказались от участия в Кубке России розыгрыша-2023/2024, объяснив это желанием сосредоточиться на одном турнире.
Президент ялтинского "Рубина": эмоции потрясающие. Приобрели друзей, рады первым очкам - тем более на выезде
Президент "Рубина" из Ялты Кирилл Шапошников прокомментировал первые набранные очки своей команды в профессиональном российском турнире.
Фото: ФК "Рубин" (Ялта)