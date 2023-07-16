Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ШинникЗавершен
Акрон
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
2 - 1 2 1
ВолгарьЗавершен
Родина
4 - 0 4 0
СоколЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
ЛенинградецЗавершен
Кубань
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Президент ялтинского "Рубина": эмоции потрясающие. Приобрели друзей, рады первым очкам - тем более на выезде

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Рубина" из Ялты Кирилл Шапошников прокомментировал первые набранные очки своей команды в профессиональном российском турнире.
Фото: ФК "Рубин" (Ялта)
- Эмоции потрясающие. Во-первых, мы благодарны клубу "Биолог-Новокубанск" за теплый прием и встречу нашей команды. Соперниками мы были только на поле, а за его пределами приобрели друзей из Футбольной национальной лиги. Очень душевный и уютный стадион, атмосфера на матче футбольная, в том числе благодаря и нескольким десяткам наших болельщиков, которые проделали путь в 700 с лишним километров из Ялты. По игре считаю, что обе команды показали зрелищный и атакующий футбол, ничья закономерна, хотя по тому, как складывался матч, мы могли и выиграть. Но это футбол, мы рады первым очкам, тем более на выезде! - передает слова Шапошникова ТАСС.

Ялтинский "Рубин" в своем стартовом матче подгруппы 1 группы 1 дивизиона Б Второй лиги сыграл вничью на выезде с клубом "Биолог-Новокубанск" (1:1). Это набранное очко стало первым для крымских клубов, набранном в российском профессиональном турнире под эгидой Футбольной национальной лиги и Российского футбольного союза. Также сегодня набрал очки и другой крымский клуб - "Севастополь", который играл позже "Рубина" и одержал на своем поле волевую победу над ростовским СКА.

Ранее "Севастополь" и "Рубин" (Ялта) стали единственными клубами с Крымского полуострова, успешно прошедшими аттестацию ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги. Также стало известно, что "Рубин" и "Севастополь" отказались от участия в Кубке России розыгрыша-2023/2024, объяснив это желанием сосредоточиться на одном турнире.


ПФЛ Рубин Я Биолог-Новокубанск
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится