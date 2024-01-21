"Я пошёл бы в "Торпедо" к Олегу Кононову. Почему бы и нет? Он меня знает хорошо как игрока, я его — как тренера", - приводит слова Жоаозиньо "Чемпионат". Бразильский игрок и Олег Кононов знакомы по совместной работе в "Краснодаре".
На данный момент Жоаозиньо выступает за бразильский "Новуризонтино" из Серии Б. Ранее полузащитник играл за "Сочи", "Краснодар", "Динамо". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 400 тысяч евро, его контракт с клубом рассчитан до конца апреля 2024 года. Жоаозиньо принял участие в 291-м матче в рамках чемпионата России. Олег Кононов возглавил московское "Торпедо", сменив на этом посту Артема Горлова.
Экс-игрок "Сочи" Жоаозиньо: я пошёл бы в "Торпедо" к Олегу Кононову
Экс-игрок "Сочи" Жоаозиньо высказался о своем желании вернуться в Россию.
Фото: ФК "Краснодар"