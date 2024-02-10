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Агент Гогуа: он достоин быть в лучших клубах РПЛ, поэтому сейчас он будет в "Шиннике"

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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Седрика Гогуа, высказался о переходе своего клиента в "Шинник".
Фото: ПФК ЦСКА
"Гогуа присоединился к "Шиннику" до конца сезона. Он уже поиграл против Роналду, показал отличный уровень в Азии. Мне хочется доказать, что Гончаренко допустил ошибку. Гогуа достоин быть в лучших клубах РПЛ. Поэтому сейчас он будет в "Шиннике", а в мае к нему присмотрятся основные клубы РПЛ", - цитирует Селюка Sport24.

Последним клубом Гогуа был таджикистанский "Истиклол", в скором времени игрок должен присоединиться к "Шиннику". Ранее защитник выступал за "Ротор" и ЦСКА. Всего на счету Седрика 31 матч в чемпионате России и 3 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего ивуарийца в 125 тысяч евро. "Шинник" после 20-ти сыгранных туров занимает 13-ую строчку в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 24 очка. Лидирует в Первой лиге махачкалинское "Динамо" с 37-ю очками.

Селюк Гогуа ЦСКА Шинник Российские трансферы
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