Руководство «Торпедо» в очередной раз в нынешнем сезоне недовольно назначенным на пост главного тренера специалистом. По информации источника, Олег Кононов, назначенный 17 января 2024 года, может потерять пост наставника команды «автозаводцев» если в ближайшее время не исправит ситуацию с показателями команды. Источник дополняет, что главным кандидатом на пост наставника является Игорь Черевченко, с которым контактировало руководство «Торпедо».
Источник: "Чемпионат".
"Торпедо" может назначить на пост главного тренера Черевченко, если Кононов не исправит ситуацию в ближайшее время
В «Торпедо» в очередной раз в текущем сезоне может смениться тренер, на этот раз источник пророчит возможное назначение Игоря Черевченко.
Фото: ФНЛ