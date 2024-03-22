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"Торпедо" может назначить на пост главного тренера Черевченко, если Кононов не исправит ситуацию в ближайшее время

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В «Торпедо» в очередной раз в текущем сезоне может смениться тренер, на этот раз источник пророчит возможное назначение Игоря Черевченко.
Фото: ФНЛ
Руководство «Торпедо» в очередной раз в нынешнем сезоне недовольно назначенным на пост главного тренера специалистом. По информации источника, Олег Кононов, назначенный 17 января 2024 года, может потерять пост наставника команды «автозаводцев» если в ближайшее время не исправит ситуацию с показателями команды. Источник дополняет, что главным кандидатом на пост наставника является Игорь Черевченко, с которым контактировало руководство «Торпедо».

Источник: "Чемпионат".

Торпедо Игорь Черевченко Олег Кононов
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