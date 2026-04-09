УЕФА объявил о наказании арбитра матча "Барселона" - "Атлетико"

Иштван Ковач не будет работать на матчах Лиги чемпионов до завершения текущего розыгрыша.

Фото: goal.com

УЕФА принял такое решение после встречи "Барселоны" с "Атлетико" (0:2), где арбитр, по оценке организации, допустил несколько ошибок.



По информации Sport.es, румынский судья не будет назначаться на оставшуюся часть турнира. При этом его международный статус не изменится - он включён в список арбитров на чемпионат мира 2026 года.



Ранее "Барселона" направила жалобу в УЕФА, указав на ряд ошибок арбитра в минувшей встрече.

Атлетико