УЕФА принял такое решение после встречи "Барселоны" с "Атлетико" (0:2), где арбитр, по оценке организации, допустил несколько ошибок.
По информации Sport.es, румынский судья не будет назначаться на оставшуюся часть турнира. При этом его международный статус не изменится - он включён в список арбитров на чемпионат мира 2026 года.
Ранее "Барселона" направила жалобу в УЕФА, указав на ряд ошибок арбитра в минувшей встрече.
УЕФА объявил о наказании арбитра матча "Барселона" - "Атлетико"
Иштван Ковач не будет работать на матчах Лиги чемпионов до завершения текущего розыгрыша.
