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Моуринью назвал проблему "Реала" перед матчем с "Барселоной"

Жозе Моуринью заявил, что "Реал" спокойно подходит к предстоящему класико с "Барселоной".
УЕФА
Наставник мадридцев отметил, что его команда умеет справляться с давлением перед принципиальными матчами. При этом португалец обратил внимание на менее удобный график "Реала".

- Со спортивной точки зрения это такой же матч чемпионата, как и любой другой. Хотя нельзя сказать, что класико не отличается от остальных игр. С уверенностью можно утверждать только то, что у нас на 24 часа меньше времени на восстановление, чем у будущего соперника. Но мы движемся вперед и справляемся, - цитирует Моуринью Marca.

На этой неделе "Реал" разгромил "Лейпциг" со счётом 4:1, а "Барселона" уступила "ПСЖ" - 2:4.

После девяти туров каталонцы лидируют в Ла Лиге с 27 очками, мадридцы набрали 21 балл и занимают третье место. 25 октября команды проведут очную игру.

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