Моуринью назвал проблему "Реала" перед матчем с "Барселоной"

Жозе Моуринью заявил, что "Реал" спокойно подходит к предстоящему класико с "Барселоной".

УЕФА

- Со спортивной точки зрения это такой же матч чемпионата, как и любой другой. Хотя нельзя сказать, что класико не отличается от остальных игр. С уверенностью можно утверждать только то, что у нас на 24 часа меньше времени на восстановление, чем у будущего соперника. Но мы движемся вперед и справляемся, - цитирует Моуринью Marca.