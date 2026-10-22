Моуринью назвал проблему "Реала" перед матчем с "Барселоной"

- Со спортивной точки зрения это такой же матч чемпионата, как и любой другой. Хотя нельзя сказать, что класико не отличается от остальных игр. С уверенностью можно утверждать только то, что у нас на 24 часа меньше времени на восстановление, чем у будущего соперника. Но мы движемся вперед и справляемся, - цитирует Моуринью Marca.
На этой неделе "Реал" разгромил "Лейпциг" со счётом 4:1, а "Барселона" уступила "ПСЖ" - 2:4.
После девяти туров каталонцы лидируют в Ла Лиге с 27 очками, мадридцы набрали 21 балл и занимают третье место. 25 октября команды проведут очную игру.