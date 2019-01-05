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"Челси" обыграл "Ноттингем Форест" в матче Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Челси" нанес поражение "Ноттингем Форест".

Кубок Англии

1/32 финала

"Челси" – "Ноттингем Форест" 2:0

Гол: Мората, 49, 59

"Челси": Кабальеро, Луис, Дзаппакоста, Эмерсон, Кристенсен, Ампаду, Фабрегас (Канте, 85), Баркли, Лофтус-Чик (Азар, 42), Хадсон-Одой, Мората (Аспиликуэта, 74)

"Ноттингем Форест": Стили, Дариква, Джанко, Фокс, Якоб, Гедиура, Осборн, Кэш (Лолей, 57), Колбэк, Карвалью, Мёрфи

Предупреждения: Баркли, 41, Колбэк, 67
Теги: Ноттингем Форест Челси АПЛ
Сегодня, 21:04
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#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 22:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Лучшим в матче был Александр Елагин. bowtie
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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