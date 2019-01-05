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"Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии

"Арсенал" в матче 1/32 финала Кубка Англии разгромил "Блэкпул" со счетом 3:0.

Кубок Англии

1/32 финала

"Блэкпул" – "Арсенал" 0:3

Голы: Уиллок, 11, 37, Айуоби, 82

"Блэкпул": Ховард (Мафумби, 69), Бола, Nottingham, O'Connor, Дэниелс, Гай, Спиринг, Тейлор (Притчард, 62), Фини, Делфунезо, Ньяндюйе (Дэвис, 83)

"Арсенал": Чех, Колашинац (Медли, 83), Лихтштайнер, Папастатопулос, Дженкинсон, Айуоби (Сака, 86), Рэмси, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлс, Уиллок, Нкетиа (Ляказетт, 64)

Предупреждения: Колашинац, 56
Теги: Арсенал
Вчера, 23:35
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