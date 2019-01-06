Хосеп Гвардиола рассказал, кого больше всего уважает в футболе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил опытных игроков команды, которые продолжают сохранять высокую мотивацию."Я очень уважаю игроков, которые за плечами имеют 10-12 лет карьеры, но продолжают усердно работать. Уважаю их больше всего. Каждый футболист в принципе может провести отличный отрезок в полгода, сезон или несколько лет. Но такие игроки, как Венсан Компани, Давид Сильва, Серхио Агуэро и Николас Отаменди, от года в год выходят на поле с желанием только побеждать. А ведь к победам ты быстро привыкаешь", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.