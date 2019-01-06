"Фулхэм" готов заплатить "Ливерпулю" 15 млн фунтов за Ориги

"Фулхэм" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги. Как сообщает Mirror, руководство "Фулхэма" готов заплатить 15 миллионов фунтов за 23-летнего игрока.В приобретении бельгийского футболиста заинтересован лично главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери. Ожидается, что переговоры между клубами насчет трансфера Ориги пройдут на следующей неделе.Ориги перешел в "Ливерпуль" из "Лилля" в 2014 году. В текущем сезоне он провел в составе "Ливерпуля" два матча. Стоит отметить, что именно гол Ориги после ошибки вратаря Джордна Пикфорда стал победным в дерби против "Эвентона" в декабре.