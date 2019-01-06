В Англии знают, почему Моуринью отказался возглавить "Бенфику"

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Отмечается, что 55-летний специалист намерен возглавить один из ведущих европейских клубов.
"Спорт-Экспресс"
Отмечается, что 55-летний специалист намерен возглавить один из ведущих европейских клубов.
"Спорт-Экспресс"
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