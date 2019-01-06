Новости партнеров

В Англии знают, почему Моуринью отказался возглавить "Бенфику"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался возглавить "Бенфику", так как считает, что ему еще рано возвращаться на родину, утверждает Sky Sports.

Отмечается, что 55-летний специалист намерен возглавить один из ведущих европейских клубов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Моуриньо Бенфика АПЛ
Сегодня, 23:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.