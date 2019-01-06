В Англии знают, почему Моуринью отказался возглавить "Бенфику"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался возглавить "Бенфику", так как считает, что ему еще рано возвращаться на родину, утверждает Sky Sports.Отмечается, что 55-летний специалист намерен возглавить один из ведущих европейских клубов.