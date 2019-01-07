Александр Зинченко дал совет болельщикам, которые впали в депрессию на новогодних каникулах

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко посоветовал фанатам несколько вещей, которые могут спасти их от новогодней депрессии.Игрок рекомендует своим поклонникам секс, алкоголь и драки.