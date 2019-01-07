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Александр Зинченко дал совет болельщикам, которые впали в депрессию на новогодних каникулах

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко посоветовал фанатам несколько вещей, которые могут спасти их от новогодней депрессии.

Игрок рекомендует своим поклонникам секс, алкоголь и драки.

Теги: Зинченко Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 20:11
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#2  Antip7   (Сегодня, 20:46)
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..однако всё это изрядно стоит
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 20:18)
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Болеет за:
«Спартак»
А мне казалось, что в таких случаях нужно читать какие-нибудь стихи или прозу... Ну... или писать их, как вариант.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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