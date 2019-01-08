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Sky Sports: Леандро Паредес близок к переходу в "Челси"

"Челси" близок к трансферу полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, сообщает Sky Sports.

24-летний аргентинский хавбек приобретается на замену футболисту Франсеску Фабрегасу, который в ближайшее время перейдет в "Монако".

В текущем сезоне Паредес принял участие в 22 матчах за "Зенит", забил четыре гола и отдал пять голевых передач.
Теги: Паредес Челси Зенит
Сегодня, 13:43
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#14  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:46)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Жопа, отпускают самого ценного игрока


А по каким признакам ты определяешь ценность игрока? Давай начнем сначала. Паредес пришел в Зенит за большие деньги (Фурсенко, спасибо) со скамейки Ромы. Он показал нечто сравнимое даже с Хави Гарсией? Нет. Он показал, что ему насрать на клуб, и что он напрягаться здесь не собирается. Ну так и для чего такой игрок нужен? А о его потенциале, вообще, преждевременно рассуждать. Ни в чем (подчеркиваю, ни в чем значимом) этот игрок замечен не был. И это факт.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#13  Skyline  СПБ (Сегодня, 14:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Точно, про этого фрукта я и забыл.
Это ещё одна ваша ошибка, как и у Спартака и Днища, пристраивать своих на тёплые места, типа Аленичева, Родионова, Малафеева, Аршавина, Широкова и прочих "легенд". Брать надо профессионалов, если претендуете на самые высокие цели, а не дилетантов.

В Италии, к примеру этим же путём Милан идёт, где Гаттузо обсирается. Сколько просрали на трансферах уму непостижимо, а в ЛЧ так и не попали до сих пор.

ошибка в том. что фурса застрял в 2007 году. а футбол сейчас в 2019. и да, хороший игрок не значит хороший функционер.


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#12  СуперШтангист   (Сегодня, 14:40)
  • +1
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: пушкин

Это ты меня так успокаиваешь, или решил глаза открыть руководству клуба?
Тут похоже, Миллер забил на Зенит, если сравнивать с предыдущими годами, а Фурсенко один не решает. Вопрос с трансферами должен быть решён до конца месяца, потом агония, и как следствие....Могилевец. satisfied

Не думаю, что руководство клуба читает данный сайт.
Просто Семак, не того уровня тренер, под которого пойдут высококлассные игроки, личность тренера не последнюю роль в команде играет. Семак хорош для российского середняка, а для клуба с большими амбициями он в данный момент времени бесполезен. Спартак со своим Кононовым так же пролетит с трансферами, как и дрезина. У ослов денег на трансферы (особенно в зимние окна) нет и не предвидится в ближайшее время, но там Гончаренко себе имя делал со многими клубами в ЛЧ, не думаю, что Влашич был разочарован арендой, как Паредес после ухода Манчини.

Миллер всё решает, просто вам под ФФП ещё надо укладываться, сам посуди, на сколько вы этих аргов напокупали (+их зарплаты) + Манчини с его контрактом + в ЛЧ не попали. Поэтому глупо 100 млн ещё вываливать, Зенит пока не ровня ПСЖ или МС, поэтому выгонят из ЕК при нарушениях без сожаление, как днище в своё время, которое денег разбазарило дохрена, когда Вальбуэну с компанией покупали.

Думаю Ростов, Краснодар и Рубин могут удивить трансферами, возможно Ахмат тоже постарается, от остальных особо не жду, по вышеописанным причинам. Про команды от Урала и ниже вообще речи нет, особенно про КС, где всякий шлак типа Шишкина собирают.

Цитата: Skyline

ты что. у нас жи легенда клуба. славик руководит трансферами. мощнейшая компания у него. заболотный оздоев набиулин)

Точно, про этого фрукта я и забыл.
Это ещё одна ваша ошибка, как и у Спартака и Днища, пристраивать своих на тёплые места, типа Аленичева, Родионова, Малафеева, Аршавина, Широкова и прочих "легенд". Брать надо профессионалов, если претендуете на самые высокие цели, а не дилетантов.

В Италии, к примеру этим же путём Милан идёт, где Гаттузо обсирается. Сколько просрали на трансферах уму непостижимо, а в ЛЧ так и не попали до сих пор.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#11  Skyline  СПБ (Сегодня, 14:33)
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Цитата: СуперШтангист
А кто из нормальных легионеров пойдёт под Семака?

Это ты меня так успокаиваешь, или решил глаза открыть руководству клуба?
Тут похоже, Миллер забил на Зенит, если сравнивать с предыдущими годами, а Фурсенко один не решает. Вопрос с трансферами должен быть решён до конца месяца, потом агония, и как следствие....Могилевец. satisfied

ты что. у нас жи легенда клуба. славик руководит трансферами. мощнейшая компания у него. заболотный оздоев набиулин)


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#10  пушкин  спб (Сегодня, 14:25)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
А кто из нормальных легионеров пойдёт под Семака?

Это ты меня так успокаиваешь, или решил глаза открыть руководству клуба?
Тут похоже, Миллер забил на Зенит, если сравнивать с предыдущими годами, а Фурсенко один не решает. Вопрос с трансферами должен быть решён до конца месяца, потом агония, и как следствие....Могилевец. satisfied


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#9  tiki  Москва (Сегодня, 14:17)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пушкин
и брать из молодёжки

к сожалению это понимают фаны, но до клуба это не доходит.
не в обиду Вам, но с этим у вас все таки беда


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#8  пушкин  спб (Сегодня, 14:16)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Борис Гречмак
сли клубы РФ не будут отпускать в топы хороших иностранных игроков, то никто и не поедет в РФ.

Речь о другом, никого не нашли, а отпускают. Вот Челси нашли Паредеса, и отпускают Фабрегаса, у нас, плять, наоборот.
Правда, была инфа о Головине, неплохой вариант, на пожаре куй насос, хоть такой.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 14:13)
  • 0
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: пушкин
Жопа, отпускают самого ценного игрока, не приобретя никого. А такого уровня вряд ли теперь найдут, или какого-нибудь очередного Маркизио.

А кто из нормальных легионеров пойдёт под Семака? Только сбитые лётчики, которые хотят подзаработать. То же самое в дрезине, где под Стаканыча, ни один уважающий себя футболист не хочет играть, а хочет лишь подзаработать. Крыховяк просто хотел в ЛЧ поиграть, но вряд ли он ждал такого позора, думаю весной сдуется. Головой нужно было думать, а не жопой, когда дергали дилетанта из Уфы. С таким тренером только середняком быть.
Или вот взять МЮ и Мойеса, когда там голяк был с трансферами, даже имя клуба не всегда срабатывало, а при Моуре они наоборот попёрли в команду.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 14:13)
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50 лямов и на все 4 стороны.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Skyline  СПБ (Сегодня, 14:11)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
членси заплатит 50 лямов? ну тогда отлично.


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#4  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 14:11)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пушкин
Жопа, отпускают самого ценного игрока, не приобретя никого. А такого уровня вряд ли теперь найдут, или какого-нибудь очередного Маркизио.

Если клубы РФ не будут отпускать в топы хороших иностранных игроков, то никто и не поедет в РФ.
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#3  пушкин  спб (Сегодня, 14:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
а ты думаешь Ригони просто так дернули? позиции то разные, но просто так ничего не бывает

Это не просто разные позиции,это игроки совершенно разного уровня, латание дыр портного с кривыми руками. Если уже нет никого, надо идти по вашему пути, и брать из молодёжки, практика показывает, что все равно равноценной замены не будет, а будет как всегда.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 13:56)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пушкин
Жопа, отпускают самого ценного игрока, не приобретя никого. А такого уровня вряд ли теперь найдут, или какого-нибудь очередного Маркизио.

а ты думаешь Ригони просто так дернули? позиции то разные, но просто так ничего не бывает


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  пушкин  спб (Сегодня, 13:52)
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жопа, отпускают самого ценного игрока, не приобретя никого. А такого уровня вряд ли теперь найдут, или какого-нибудь очередного Маркизио.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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