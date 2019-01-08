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"Это хуже, чем Омск" - вот, почему Роман Абрамович не купил "Тоттенхэм"
Владелец "Челси" Роман Абрамович мог приобрести "Тоттенхэм".
По данным Daily Mail, российский бизнесмен рассматривал возможность приобретения "шпор" и уже ехал на переговоры, однако он передумал после поездки по району, в котором располагается стадион этого клуба.
"Когда его "Мерседес" ехал по Тоттенхэм Хай-Роуд, Абрамович посмотрел вокруг и сказал по-русски: "Это хуже, чем Омск", - пишет издание.
Также сообщается, что Абрамович мог приобрести "Арсенал", однако сделка не состоялась из-за того, что нанятые им швейцарские банкиры сообщили ему о том, что этот клуб не продается.
Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году. После этого "синие" пять раз становились чемпионами Англии, а также однажды выигрывали Лигу чемпионов.
По данным Daily Mail, российский бизнесмен рассматривал возможность приобретения "шпор" и уже ехал на переговоры, однако он передумал после поездки по району, в котором располагается стадион этого клуба.
"Когда его "Мерседес" ехал по Тоттенхэм Хай-Роуд, Абрамович посмотрел вокруг и сказал по-русски: "Это хуже, чем Омск", - пишет издание.
Также сообщается, что Абрамович мог приобрести "Арсенал", однако сделка не состоялась из-за того, что нанятые им швейцарские банкиры сообщили ему о том, что этот клуб не продается.
Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году. После этого "синие" пять раз становились чемпионами Англии, а также однажды выигрывали Лигу чемпионов.
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