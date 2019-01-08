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"Это хуже, чем Омск" - вот, почему Роман Абрамович не купил "Тоттенхэм"

Владелец "Челси" Роман Абрамович мог приобрести "Тоттенхэм".

По данным Daily Mail, российский бизнесмен рассматривал возможность приобретения "шпор" и уже ехал на переговоры, однако он передумал после поездки по району, в котором располагается стадион этого клуба.

"Когда его "Мерседес" ехал по Тоттенхэм Хай-Роуд, Абрамович посмотрел вокруг и сказал по-русски: "Это хуже, чем Омск", - пишет издание.

Также сообщается, что Абрамович мог приобрести "Арсенал", однако сделка не состоялась из-за того, что нанятые им швейцарские банкиры сообщили ему о том, что этот клуб не продается.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году. После этого "синие" пять раз становились чемпионами Англии, а также однажды выигрывали Лигу чемпионов.
Теги: АПЛ Тоттенхэм Абрамович
Сегодня, 21:52
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#2  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 22:23)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Тульский Арсенал против омского Тоттенхема... Суровое дерби


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#1  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 22:10)
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  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
вот кого надо было травить новичком))


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!"
(С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
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