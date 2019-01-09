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Харри Кейн стал 4-м бомбардиром в истории "Тоттенхэма"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в первом полуфинале Кубка английской лиги против "Челси".

Он на 26-й минуте реализовал пенальти. Таким образом, Кейн забил 160-й гол за клуб и вышел на 4-е место в списке бомбардиров "Тоттенхэма".

Больше голов на счету Джимми Гривза (266 мячей), Бобби Смита (208) и Мартина Чиверса (174).
Теги: АПЛ Челси Тоттенхэм
Сегодня, 10:32
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