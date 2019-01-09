Харри Кейн стал 4-м бомбардиром в истории "Тоттенхэма"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в первом полуфинале Кубка английской лиги против "Челси".Он на 26-й минуте реализовал пенальти. Таким образом, Кейн забил 160-й гол за клуб и вышел на 4-е место в списке бомбардиров "Тоттенхэма".Больше голов на счету Джимми Гривза (266 мячей), Бобби Смита (208) и Мартина Чиверса (174).