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17-летний подросток арестован за проявление расизма во время матча "Тоттенхэм" - "Челси"

Полиция Лондона арестовала подростка за проявление расизма в полуфинале Кубка лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси", сообщает Daily Mail.

Какую из команд поддерживает 17-летний парень, не уточняется. Его задержали за нарушение общественного порядка.
Теги: Челси Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 11:38
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