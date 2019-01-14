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Шандор Варга: Паредес в любой момент может оказаться в Англии

Агент ФИФА Шандор Варга прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в "Челси".

"Трансферное окно в Англии закрывается в последний день января. В свое время Арсен Венгер звонил мне в 12 часов ночи, когда я был в Париже. Спросил у него: "Ты что?". Он ответил: "У нас еще есть час". Это к тому, что трансферы случаются в последние минуты. Паредес был обязан прибыть на медосмотр с "Зенитом", так как его контракт с клубом еще действует. Он в рабочем режиме готовится к сезону, но в любой момент может оказаться в Англии", - цитирует Варгу "Спорт день за днем".
Теги: Варга Паредес Зенит Челси АПЛ
Сегодня, 17:25
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