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"Челси" предложил "Зениту" за Паредеса почти 27 миллионов фунтов

Руководство "Челси" направило петербургскому "Зениту" предложение о трансфере полузащитника команды Леандро Паредеса.

По информации London Evening Standard, "аристократы" готовы заплатить за полузащитника сине-бело-голубых 26,8 млн фунтов стерлигов.

Боссы "синих" собираются предложить аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю. Тренерский штаб английского клуба рассматривает Паредеса в качестве замены испанскому плеймейкеру Сеску Фабрегасу, который перешел в "Монако".

"Газета.ру"
Теги: Челси Зенит Паредес АПЛ Трансферы
Сегодня, 19:33
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#8  yuri  спб (Сегодня, 20:16)
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online

ну так Трансфермаркт его и оценил дороже на 2 ляма, чем вы купили его.

Теперь одумаются конечно ) 45 лямов и ни фунта меньше. Можно сторговаться на 42. В придачу можем за так отдать Заболотного).

Цитата: Stark
Ну некоторые и в ЛЧ не играли. И Реал не обыгрывали))) Дважды


В ЛЧ не играли поэтому рейтинги страны пошли вниз, сэр. Реал щас не обыгрывает только ленивый. Ушел седьмой номер, ушел Зидан и карточный домик посыпался. Не лучшие времена у сливочных. Но они идут дальше а кто-то остался пыль глотать)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  Skyline  СПБ (Сегодня, 20:16)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Stark
ну так Трансфермаркт его и оценил дороже на 2 ляма, чем вы купили его.

ну так и пиши что когда его зенит покупал он оценивался в 13 лямов. а не в 25


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#6  Stark   (Сегодня, 20:07)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
В Зените пошел прогресс как игрока.

ну так Трансфермаркт его и оценил дороже на 2 ляма, чем вы купили его.

Цитата: yuri
В ЛЕ (из которой умники повылетали как пробки)

Ну некоторые и в ЛЧ не играли. И Реал не обыгрывали))) Дважды
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 19:59)
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online

.
А он с чего подорожать должен был?

Потому что в Роме сидел как цуцик на лавке. В Зените пошел прогресс как игрока. В ЛЕ (из которой умники повылетали как пробки) лучший гол+пас.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Stark   (Сегодня, 19:58)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пушкин
Это 35 зелёных, мало.

с куя ли мало? Рома сообщала, что Зеня 23 ляма евро заплатил за него. А он с чего подорожать должен был?

Трансфермаркт его оценивает в 25 лямов

Skyline,
губы закатайте, а то газу нанюхаетесь из бачков и прёт вас smile

26,8 млн фунтов стерлигов
А, так это стерлиги - которые в честь Германа Стерлигова названы.

Это даже не фунты стерлингов))))
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 19:53)
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online
Болеет за:
«Зенит»
минимум 30.а учитывая доход апл. пускай требуемы 50 платят


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 19:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
пушкин,
И тут д.ебил невский Спартак приплел.
Цитата Лаврова
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  пушкин  спб (Сегодня, 19:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Это 35 зелёных, мало. По-моему, господа, нас перепутали со спартаком, который довольствуется малым, продаёт своих за копейки, и отродясь таких денег в своей трансферной политики не видели.
ЗА ВСЮ ВЕЛИКУЮ ИСТОРИЮ КЛУБА!!!!
Но если так, то на чирик наварились, конечно, но это для нас ни о чём.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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