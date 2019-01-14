"Челси" предложил "Зениту" за Паредеса почти 27 миллионов фунтов

Руководство "Челси" направило петербургскому "Зениту" предложение о трансфере полузащитника команды Леандро Паредеса.По информации London Evening Standard, "аристократы" готовы заплатить за полузащитника сине-бело-голубых 26,8 млн фунтов стерлигов.Боссы "синих" собираются предложить аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю. Тренерский штаб английского клуба рассматривает Паредеса в качестве замены испанскому плеймейкеру Сеску Фабрегасу, который перешел в "Монако".