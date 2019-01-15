Новости партнеров

Источник: Харри Кейн может пропустить месяц

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн получил повреждение в воскресном матче 22-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Медицинскому штабу клуба до сих пор не удалось установить сроки возвращения нападающего в строй.

Guardian сообщает, что ориентировочно англичанин может пропустить около четырех недель.
Теги: Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Кейн АПЛ
Сегодня, 09:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.