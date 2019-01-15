Давид Сильва стал рекордсменом "Манчестер Сити"

? 267 @premierleague appearances for @ManCity



Huge honour to be part of the history of our club. And there are more to come! Thank you ? pic.twitter.com/vw4hJgQw5F — David Silva (@21LVA) January 14, 2019

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва принял участие в матче 22-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (3:0).Этот матч стал для 33-летнего испанца 267-й игрой в АПЛ в составе "Ман Сити", это лучший результат в истории клуба.Сильва перешел в "Манчестер Сити" в 2010 году. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 17 матчей, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.