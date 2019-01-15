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Давид Сильва стал рекордсменом "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва принял участие в матче 22-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (3:0).

Этот матч стал для 33-летнего испанца 267-й игрой в АПЛ в составе "Ман Сити", это лучший результат в истории клуба.

Сильва перешел в "Манчестер Сити" в 2010 году. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 17 матчей, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

Теги: АПЛ Манчестер Сити Сильва
Сегодня, 09:32
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