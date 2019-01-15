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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Петр Чех по окончании сезона завершит карьеру
Вратарь "Арсенала" Петр Чех принял решение завершить футбольную карьеру.
Об этом 36-летний футболист сообщил в своем инстаграме - текущий сезон станет для него последним.
"Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Прошло уже 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый профессиональный контракт. Поэтому сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру игрока в конце сезона. Проведя 15 лет в Премьер-Лиге и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел.
Буду продолжать усердно работать в "Арсенале", чтобы, возможно, выиграть еще один трофей в этом сезоне. А затем хочу посмотреть, что меня будет ждать за пределами зеленого газона", — написал Чех.
Петр Чех является воспитанником пльзеньской "Виктории". Впоследствии на профессиональном уровне выступал за пражскую "Спарту", откуда в 2002 году был продан в "Ренн", а спустя 2 года в "Челси". После 11 лет в лондонском клубе Чех перешел в "Арсенал".
Петр Чех четырежды выигрывал Премьер-Лигу и пять раз становился обладателем Кубка Англии. Трижды завоевывал Кубок футбольной лиги, четырежды Суперкубок Англии, по разу выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Бронзовый призер чемпионата Европы 2004 года в составе сборной Чехии, за которую на протяжении карьеры провел 124 матча. Дважды признавался лучшим вратарем Европы по версии УЕФА.
Об этом 36-летний футболист сообщил в своем инстаграме - текущий сезон станет для него последним.
"Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Прошло уже 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый профессиональный контракт. Поэтому сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру игрока в конце сезона. Проведя 15 лет в Премьер-Лиге и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел.
Буду продолжать усердно работать в "Арсенале", чтобы, возможно, выиграть еще один трофей в этом сезоне. А затем хочу посмотреть, что меня будет ждать за пределами зеленого газона", — написал Чех.
Петр Чех является воспитанником пльзеньской "Виктории". Впоследствии на профессиональном уровне выступал за пражскую "Спарту", откуда в 2002 году был продан в "Ренн", а спустя 2 года в "Челси". После 11 лет в лондонском клубе Чех перешел в "Арсенал".
Петр Чех четырежды выигрывал Премьер-Лигу и пять раз становился обладателем Кубка Англии. Трижды завоевывал Кубок футбольной лиги, четырежды Суперкубок Англии, по разу выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Бронзовый призер чемпионата Европы 2004 года в составе сборной Чехии, за которую на протяжении карьеры провел 124 матча. Дважды признавался лучшим вратарем Европы по версии УЕФА.
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