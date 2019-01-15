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Петр Чех по окончании сезона завершит карьеру

Вратарь "Арсенала" Петр Чех принял решение завершить футбольную карьеру.

Об этом 36-летний футболист сообщил в своем инстаграме - текущий сезон станет для него последним.

"Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Прошло уже 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый профессиональный контракт. Поэтому сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру игрока в конце сезона. Проведя 15 лет в Премьер-Лиге и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел.

Буду продолжать усердно работать в "Арсенале", чтобы, возможно, выиграть еще один трофей в этом сезоне. А затем хочу посмотреть, что меня будет ждать за пределами зеленого газона", — написал Чех.

Петр Чех является воспитанником пльзеньской "Виктории". Впоследствии на профессиональном уровне выступал за пражскую "Спарту", откуда в 2002 году был продан в "Ренн", а спустя 2 года в "Челси". После 11 лет в лондонском клубе Чех перешел в "Арсенал".

Петр Чех четырежды выигрывал Премьер-Лигу и пять раз становился обладателем Кубка Англии. Трижды завоевывал Кубок футбольной лиги, четырежды Суперкубок Англии, по разу выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2004 года в составе сборной Чехии, за которую на протяжении карьеры провел 124 матча. Дважды признавался лучшим вратарем Европы по версии УЕФА.
Теги: АПЛ Чех Арсенал
Сегодня, 14:54
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#2  safonas   (Сегодня, 15:33)
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online

достойную карьеру провел


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:29)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Легенда!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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