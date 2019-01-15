Защитник "Ливерпуля" выбыл на две недели

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд получил травму в матче чемпионата Англии с "Брайтоном" (1:0), информирует Sky Sports.Футболист повредил колено и пропустит минимум две недели.