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Яя Туре составил символическую сборную своих одноклубников

Бывший игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре составил символическую сборную из лучших футболистов, с которыми вместе выступал. В команду Туре попало сразу шесть форвардов и всего один полузащитник. При этом хавбек выбрал шесть игроков "Барселоны", четверых из "Сити" и партнера по сборной Кот’д-Ивуара Дидье Дрогба.

Сборная одноклубников Туре: Эдерсон, Компани (оба — "Манчестер Сити"), Маркес, Пуйоль, Иньеста, Месси, Анри, Это’О (все — "Барселона"), Сане, Агуэро (оба — "Манчестер Сити"), Дрогба (Кот’д-Ивуар).

Sport24
Теги: Яя Туре АПЛ
Сегодня, 20:18
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#1  Pashtigo  Москва (Сегодня, 20:59)
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Он включил туда белых игроков. Он что, расист?! Считает, что на этих позициях белые превосходят темнокожих?! Считает, что темнокожие недостаточно хороши?!
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
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