Яя Туре составил символическую сборную своих одноклубников

Бывший игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре составил символическую сборную из лучших футболистов, с которыми вместе выступал. В команду Туре попало сразу шесть форвардов и всего один полузащитник. При этом хавбек выбрал шесть игроков "Барселоны", четверых из "Сити" и партнера по сборной Кот’д-Ивуара Дидье Дрогба.Сборная одноклубников Туре: Эдерсон, Компани (оба — "Манчестер Сити"), Маркес, Пуйоль, Иньеста, Месси, Анри, Это’О (все — "Барселона"), Сане, Агуэро (оба — "Манчестер Сити"), Дрогба (Кот’д-Ивуар).