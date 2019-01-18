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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: "МЮ" готов удвоить зарплату Рэшфорда
"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить нападающего Маркуса Рэшфорда, сообщают британские СМИ.
Ради этого клуб готов увеличить ему зарплату.
Как информирует Mirror, если футболист подпишет новый контракт, его зарплата вырастет вдвое. Также издание указывает, что интерес к англичанину проявляют "Реал" и "Ювентус".
Нынешний контракт игрока истекает через полтора года. Он зарабатывает 75 тысяч фунтов в неделю. "МЮ" готов платить ему 150 тысяч фунтов в неделю.
"СЭ"
Ради этого клуб готов увеличить ему зарплату.
Как информирует Mirror, если футболист подпишет новый контракт, его зарплата вырастет вдвое. Также издание указывает, что интерес к англичанину проявляют "Реал" и "Ювентус".
Нынешний контракт игрока истекает через полтора года. Он зарабатывает 75 тысяч фунтов в неделю. "МЮ" готов платить ему 150 тысяч фунтов в неделю.
"СЭ"
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