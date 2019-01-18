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Жозе Моуринью: собираюсь продолжить работать на топ-уровне

Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что пока не думает о завершении тренерской карьеры.

"Хочу продолжить тренировать. Я ещё слишком молод. Нахожусь в футболе очень долго. Через несколько недель мне исполнится 56 лет, но я всё ещё слишком молод. Собираюсь остаться там, где должен, - в футболе топ-уровня. Именно там и собираюсь продолжить работать", - цитирует Моуринью Sky Sports со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

Последним местом работы Жозе был "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили в середине декабря 2018 года. После ухода португальца команду до конца сезона возглавил Уле-Гуннар Сульшер.

"Чемпионат.сом"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед АПЛ
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