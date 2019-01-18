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Источник: Альваро Мората перейдет в "Атлетико"

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о том, что форвард "Челси" Альваро Мората вернется в Испанию.

Футболист уже договорился с "Севилье" , но, после того как с ним связался "Атлетико", дал согласие на переход в мадридский клуб, в котором провел год в юношестве. Он уже успешно обсудил с мадридцами контракт.

Сообщалось, что "Челси" готов продать Морату "Атлетико" за 45 млн фунтов.

BBC
Теги: Мората АПЛ Ла Лига Атлетико Челси
Сегодня, 14:10
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