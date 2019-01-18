Источник: Альваро Мората перейдет в "Атлетико"

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о том, что форвард "Челси" Альваро Мората вернется в Испанию.Футболист уже договорился с "Севилье" , но, после того как с ним связался "Атлетико", дал согласие на переход в мадридский клуб, в котором провел год в юношестве. Он уже успешно обсудил с мадридцами контракт.Сообщалось, что "Челси" готов продать Морату "Атлетико" за 45 млн фунтов.