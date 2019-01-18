Новости партнеров

Уле Гуннар Сульшер: у Моуринью не должно быть проблем с поиском новой работы

И.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что экс-наставник манкунианцев Жозе Моуринью найдет себе новый клуб.

"Почему бы ему не вернуться в игру? Он фантастический тренер. Он добился больших результатов в футбол и у него не возникнет проблем с поиском нового клуба", - цитирует Сульшера Sky Sports.
Теги: Сульшер Моуринью АПЛ Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.