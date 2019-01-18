Уле Гуннар Сульшер: у Моуринью не должно быть проблем с поиском новой работы

И.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что экс-наставник манкунианцев Жозе Моуринью найдет себе новый клуб."Почему бы ему не вернуться в игру? Он фантастический тренер. Он добился больших результатов в футбол и у него не возникнет проблем с поиском нового клуба", - цитирует Сульшера Sky Sports.