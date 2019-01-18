Умар Ньясс перешел в "Кардифф Сити" на правах аренды

Бывший игрок московского "Локомотива" Умар Ньясс перешел клуб Английской премьер-лиги "Кардифф Сити" на правах аренды.Права на игрока принадлежат английскому "Эвертону".Отмечается, что валийский клуб заключил с нападающим арендное соглашение до конца нынешнего сезона.Форвард перешел в стан "ирисок" из "Локомотива"в феврале 2016 года. В составе "железнодорожников" он сыграл 42 матча, забив 19 мячей и отдав 14 результативных передач. В нынешнем сезоне он провел за ливерпульский клуб всего семь матчей, отметившись одним голевым пасом.