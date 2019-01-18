"Гуанчжоу Эвергранд" ведет переговоры с "Вест Хэмом" о переходе Арнаутовича

Нападающий клуба английской Премьер-лиги "Вест Хэм" Марко Арнаутович может продолжить карьеру в китайской Суперлиге.По информации Sky Sports, на австрийского форварда претендует "Гуанчжоу Эвергранд", клубы начали переговоры по трансферу.Ранее другой китайский клуб "Шанхай СИПГ" предлагал за Арнаутовича ?35 млн, а его брат и агент заявил о желании 29-летнего футболиста отправиться в Китай."Вест Хэм" на прошлой неделе выступил с заявлением, в котором сообщил, что Арнаутович не продается. Однако, судя по всему, клуб изменил свою позицию.Арнаутович был исключен из состава "Вест Хэма" на гостевой матч АПЛ с "Борнмутом", так как главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини считает, что нападающий не готов к игре в психологическом плане.