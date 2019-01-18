Хосеп Гвардиола: у меня нет друзей

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Хаддерсфилда" в чемпионате Англии."Как отпраздную свой день рождения? С семьей за обеденным столом. И без друзей. У меня нет друзей.Против "Хаддерсфилда" может сыграть Агуэро или Жезус. Возможно, на поле выйдут оба. Не знаю еще. Игр впереди еще много. Мы не знаем, как все сложится в будущем, так что все получат свой шанс.Забудьте про таблицу АПЛ и расписание. Мы сконцентрированы на "Хаддерсфилде". На стадионе будет холодно, а в матчах против них всегда непросто. Надо быть сфокусированными на одной конкретной задаче. Иначе легко можно потерять очки", - цитирует Гвардиолу пресс-служба "Сити".