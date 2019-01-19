Источник: "Эвертон" предложил "Челси" 30 млн евро за Миши Батшуайи

"Эвертон" намерен перехватить у "Монако" форварда "Челси" Миши Батшуайи.Мерсисайдцы предложили за 25-летнего бельгийца 30 миллионов евро.Ранее предполагалось, что "Монако" арендует Батшуайи до конца сезона без опции выкупа, но сделка сорвалась из-за того, что "Челси" стал настаивать на полноценном трансфере.