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Аршавин прокомментировал возможный переход Паредеса в "Челси"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход полузащитника питерцев Леандро Паредеса в "Челси".

"Паредес мне нравится, он ведет игру команды из глубины поля, но ему не хватает помощника. Он много устает и ему трудно уже отрабатывать в обороне. Станет ли Паредес в "Челси" заменой Фабрегасу? Это вопрос. После прихода Сарри стало ясно, что Маурицио делает ставку на молодых, и Сеск ушел к Анри в "Монако", к своему другу", — сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Аршавин Челси Зенит АПЛ
Сегодня, 09:24
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