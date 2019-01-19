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Источник: к Дзюбе проявляет интерес клуб АПЛ

RT cообщает, что нападающий "Зенита" Артём Дзюба может продолжить карьеру в Англии.

Интерес к футболисту проявляет "Эвертон". Велика вероятность, что "ириски" арендуют Дзюбу до конца нынешнего сезона.

Действующий контракт Артёма с "Зенитом" рассчитан до 2020 года.
Теги: АПЛ Дзюба Зенит Эвертон
Сегодня, 12:08
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#12  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:10)
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Болеет за:
«Зенит»
Во первых - утятя. Во вторых - аренда это ваще не вариант. В третьих - Эвертон? Фууу!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#11  scorpion 69  колпино (Сегодня, 13:02)
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Болеет за:
«Зенит»
утка очередная а тут и свиные возбудились smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#10  anonymous   (Сегодня, 13:00)
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Цитата: fc zenit spb-Russia
Было бы замечательно!

а кто у вас забивать то будет? Зеболотный?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#9  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 12:59)
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Болеет за:
«Зенит»
Было бы замечательно!
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 12:48)
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Цитата: ФКСМ_1922
Уйдёт за трофеями

Хотя бы оставит неизгладимый след ) Важнее всех трофеев , сэр. Можно из кустов ставить минусы, а можно против течения послать свинарню. И не один он кстати. Ну что бандерлоги, минусуем-с?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уйдёт за трофеями laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#6  alx64   (Сегодня, 12:34)
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бревно номер 2 !!!!!!!!повторит сраный успех погребника такова же дибила и мрази как игрока!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#5  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 12:30)
  • -7
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Болеет за:
«Спартак»
Обосрётся больше,чем Головин.Там же бегать нужно


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#4  ccv3ccv2   (Сегодня, 12:24)
  • +1
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То есть креатив-мотор не нужен, а столб-таран нужен.
Регистрация: 4.01.2019 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 12:15)
  • -7
  •  (7)

Не вопрос- 50 млн на бочку и его нет(вопроса).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:11)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ну наконец то
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 12:10)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Если не сейчас, то когда?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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