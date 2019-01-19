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СМИ: Гонсало Игуаин в течение 48 часов станет игроком "Челси"

Mirror сообщает, что нападающий "Ювентуса "Гонсало Игуаин прилетел в Лондон.

В столице Англии аргентинский форвард должен будет пройти медицинское обследование для "Челси", а после подписать контракт.

Ожидается, что в течение 48 часов Гонсало станет игроком "синих".
Теги: Игуаин Челси Ювентус АПЛ Серия А
Сегодня, 12:12
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