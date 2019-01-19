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Трент Александер-Арнолд подписал новый контракт с "Ливерпулем" (фото)

"Ливерпуль" заключил новый долгосрочный контракт с правым защитником Трентом Александером-Арнолдом.

Срок нового соглашения - до 2024-го года



Александер-Арнолд находится в системе клуба с шести лет. Он проводит третий сезон в первой команде, за которую сыграл 67 матчей и забил 4 гола.
Теги: АПЛ Ливерпуль
Сегодня, 13:26
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