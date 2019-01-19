Трент Александер-Арнолд подписал новый контракт с "Ливерпулем" (фото)

When it comes to playing football, there is only one club for me. After 14 years at @liverpoolfc I am so happy to sign a new contract! Just want to say thank you to the fans for all your support on my journey so far ? #YNWA pic.twitter.com/oxMdkwQaeL — Trent Arnold (@trentaa98) January 19, 2019

"Ливерпуль" заключил новый долгосрочный контракт с правым защитником Трентом Александером-Арнолдом.Срок нового соглашения - до 2024-го годаАлександер-Арнолд находится в системе клуба с шести лет. Он проводит третий сезон в первой команде, за которую сыграл 67 матчей и забил 4 гола.